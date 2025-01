Lanazione.it - Assisi è una "Città che legge". Biblioteca, accessi in aumento. Triplicata la ’Sezione ragazzi’

Il fascino dei libri non tramonta mai. Così come il fatto che lacomunale sia in continua crescita eabbia ottenuto la conferma, per il triennio 2024-2026 del prestigioso titolo di "che", assegnato dal Ministero della Cultura, attraverso il "Centro per il libro e la lettura". Sul piano dei numeri sono stati circa 3.300 glialle biblioteche (2.069 nella sede centrale e 1.218 in quella di Santa Maria degli Angeli), 348 i nuovi iscritti, oltre 1.800 i tesserati e quasi 3.200 i prestiti esterni. "Un riconoscimento importante, quello di ‘che’ – sottolinea Veronica Cavallucci, assessore alla cultura di– di cui siamo orgogliosi e soddisfatti, che testimonia la proficua attività svolta dalla nostra, anche attraverso il Bibliopoint a Santa Maria degli Angeli, come presidio culturale e luogo di aggregazione sul territorio, teso a favorire la diffusione della lettura come strumento di crescita soprattutto per bambini e ragazzi".