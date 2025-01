Sport.quotidiano.net - Varese-Brescia, bivio derby. A Masnago per il rilancio

L’Openjobmetisospita alle 19 la Germaniper illombardo, valido per la 18ª giornata di Serie A. Dopo la sconfitta sul campo di Pistoia, la squadra di Herman Mandole cerca riscatto davanti al proprio pubblico contro un avversario reduce dal k.o. all’overtime contro Tortona. Il match sarà diretto dagli arbitri Mark Bartoli, Christian Borgo e Marco Catani. Quella di stasera sarà la 43ª sfida in Serie A tra le due squadre, con il bilancio complessivo che sorride ai padroni di casa, avanti 25-17. Tuttavia,arriva acon una striscia aperta di tre vittorie consecutive contro, inclusa quella della gara d’andata, giocata il 29 settembre 2024. In quell’occasione, la Germani dominò 118-94 trascinata da Miro Bilan (25 punti, 12 rimbalzi e 6 assist), Amedeo Della Valle (24 punti) e KC Rivers (22 punti).