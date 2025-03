Oasport.it - Basket, Brescia fa suo il derby con Cremona. Trapani soffre ma batte Varese ai supplementari

Si sono disputati in serata gli ultimi due match della ventesima giornata del massimo campionato italiano die Lombardia protagonista, prima con iltra la Germanie la Vanoli, un testacoda fondamentale soprattutto per gli ospiti; e poi con la sfida tra gli Sharkse l’Openjobmetis, due squadre reduci da un difficile periodo con una serie di sconfitte consecutive. Ecco come è andata.Èa fare festa nellombardo contro, ma i padroni di casa soffrono un tempo prima di avere la meglio del fanalino di coda. Primo quarto che già mostra come sarà un match molto combattuto, con i primi 10 minuti che si giocano sul filo dell’equilibrio e per quasi 9’ nessuna delle due squadre riesce a superare il possesso di vantaggio. Ci riescea 1’17” dalla prima sirena con Miro Bilan, ma rispondee si va al primo stop sul 22-19.