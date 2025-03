Oasport.it - Basket, Brescia espugna Trento in Serie A. Bene anche Venezia e Varese

LaA diha completato le partite della domenica per la ventiquattresima giornata, in attesa delle sfide che attendono domani Virtus Bologna ed Olimpia Milano: andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto quest’oggi.L’Openjobmetisvince contro la Givova Scafati (95-82) in un match chiave per la lotta salvezza. Dopo un primo tempo equilibrato i padroni di casa hanno aumentato i giri del proprio motore nella ripresa con un terzo quarto da 29-20, con gli ospiti che hanno cercato di reagire nell’ultimo parziale limitando i danni (95-82). Decisivo Hands autore di 42 punti al pari di Matteo Librizzi con 16 punti, mentre per Scafati 14 punti di Zanelli e 12 di Miaschi. Rispetta il fattore campola Vanoli Cremona battendo la Nutribullet Treviso per 94-77. I lombardi impongono il proprio ritmo fin dal primo quarto chiuso sul 29-19, toccandoil massimo vantaggio a +21 nel terzo quarto (77-56) senza più concedere possibilità ai veneti fini alla sirena finale.