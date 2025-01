Sport.quotidiano.net - Brescia torna se stessa e demolisce Varese. Poeta tiene la vetta, Mandole cade ancora

domina e riscatta il ko contro Derthona travolgendocon un netto 77-118. Una prestazione autoritaria della Germani di Peppeche ha mostrato fin da subito un’intensità e una precisione letali, a fronte di un’Openjobmetis incapace di reagire ealle prese con i problemi difensivi delle prime settimane della stagione. Il primo tempo è un manifesto della superioritàna: Della Valle (nella foto) inizia con una tripla e un assist per Bilan, mentre Rivers e Ivanovic spingono la Germani al primo allungo, toccando il +8.prova a restare in scia con Alviti e Librizzi, ma la difesa è troppo fragile per arginare il ritmo e la fisicità degli avversari. Con una serie di triple firmate da Dowe e l’inarrestabile presenza di Bilan sotto canestro,chiude il primo quarto avanti 19-30, ampliando poi il divario nel secondo periodo grazie alle transizioni fulminee di Rivers, Ndour e Burnell, che aggiornano il massimo vantaggio sul +19 (23-42).