Valli | Se c’è qualcuno che fa la differenza siamo pronti

"Se c’è l’opportunità di prendere un giocatore che può fare veramente lasaremoa cogliere l’opportunità". Lo ha ribadito ieri al Tg3 il presidente della Vuelle Andrea(nella foto col suo vice Dolci). Ma che significa esattamente fare la? Proviamo ad entrare nelle logiche della dirigenza biancorossa. Se s’intende uno che sta militando in serie A, bè non è facile riuscire nell’impresa, perché al piano di sopra cistati per 17 anni consecutivi e abbiamo toccato con mano quanto sia complicato che gli allenatori lascino andare i giocatori, anche quando stanno in panchina a roteare l’asciugamano o toccano il parquet per una manciata di minuti. Il timore degli infortuni, o di qualsiasi altro tipo di inciampo, fanno sì che i club della massima serie abbiano roster molto lunghi, tanto da non poter utilizzare tutti, per cui di giocatori scontenti in giro (soprattutto italiani, con gli americani ad occupargli il posto) ce ne sono a questo punto della stagione, ma se le società che li hanno sotto contratto non li mollano c’è poco da fare.