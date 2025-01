Calciomercato.it - Thiago Motta lancia subito Kolo Muani: cosa succede ora con Vlahovic

Leggi su Calciomercato.it

Napoli-Juventus potrebbe vedere il francese in campo dal primo minuto: altra bocciatura per il serbo ed ora la rottura è evidenteNon si è sbito, lasciando un po’ di suspence su quali saranno le sue scelte di formazione. Una in particolare è destinata a catalizzare l’attenzione nelle ore immediatamente prima di Napoli-Juventus: chi sarà il centravanti che proverà a far male alla retroguardia di Conte?ora con(LaPresse) – Calciomercato.itUna domanda che apre a tre opzioni tra Nico Gonzalez ancora fuori ruolo oppure uno tra. Le indiscrezioni che arrivano dalla Continassa danno come possibile l’esordio dal primo minuto del francese, con il serbo che dovrebbe accomodarsi ancora una volta in panchina.