Calciomercato.it - Giuntoli ribadisce: “Piena fiducia in Thiago Motta”. E lancia un messaggio ai tifosi

Il direttore tecnico della Juventus parla prima della sfida contro il Verona e si sofferma anche sulla contestazione dei sostenitoriJuventus al bivio, forse quello definitivo. Vincere contro il Verona per tenere il quarto posto e fare un pensierino anche a chi sta più su, portandosi a -6 dall’Inter capolista. È uno snodo fondamentale per i bianconeri il monday night della 27esima giornata di Serie A.: “in”. Eunai(LaPresse) -Calciomercato.itNe parla a ‘Dazn’ il Football Director Cristiano: “Queste cose ci vuole grande equilibrio. Mercoledì la prestazione è stata inaccettabile, ma è anche vero che veniamo da quattro vittorie consecutive in campionato, è anche vero che ci sono stati tanti infortuni, c’è stato un calendario infernale.