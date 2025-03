Juventusnews24.com - Malesani lancia un appello ai tifosi della Juve: «Devono avere pazienza, Thiago Motta è bravo». Poi si esprime sullo scudetto: «Per me è una lotta tra queste tre squadre»

di RedazionentusNews24, ex allenatore, ha parlato die delle possibilità che laha di vincere lo. Ecco le sue parole in merito ai due argomentiIntervistato da Il Mattino di Padova, Albertoha disquisito su due temi relativi alla: il primo èe il secondo è quello legato allobianconero. Ecco le sue parole.PAROLE – «Per il titolo sarà un testa a testa tra Inter e Napoli, ma forse l’Atalanta può diventare la terza incomoda.. I rossoneri si sono incartati da soli: mai dovevano liquidare un tecnico forte come Pioli. Punto».Leggi suntusnews24.com