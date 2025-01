Notizie.com - Non solo Trump: falsi documenti Ue per lavorare in Italia, pronta l’espulsione 37 badanti. L’inchiesta sulla “fabbrica dei lasciapassare”

Per circa 600 euro decine di georgiane avevano acquistatod’identità di Paesi dell’Unione europea. Si fingevano così cittadine di Slovacchia, Polonia o Lituania.NonUe perin37dei” (POLIZIA DI STATO FOTO) – Notizie.comIl motivo è presto detto. In questo modo riuscivano a spostarsi liberamente in, accedere al mondo del lavoro e godere di benefici giuridici, fiscali e sanitari. Aggirando le norme sull’immigrazione.La loro nazione d’origine, infatti, la Georgia, non fa parte dell’Unione. Pur avendo due anni fa presentato domanda di adesione, il Paese è di fatto candidato. Il sistema è stato scoperto in queste ore dalla polizia di stato e dalla Procura della Repubblica di Udine, nell’ambito di un’indagine contro l’immigrazione ed i soggiorni illegali.