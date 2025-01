Ilgiorno.it - Largo ai giovani della Sinfonica. Ecco le Orchestre Junior e Kids

Oggi alle 18 sul palco dell’Auditorium salgono ledi Milano, nell’ambito del programma Discovery dell’Orchestra. La Fondazione promuove infatti anche la divulgazione del grande repertorio sinfonico per un nuovo pubblico, accanto alla formazione di centinaia dimusicisti tra gli 11 e i 19 anni: il concerto di oggi è concepito come un affresco dell’intensa attività didattica, realizzata con la consulenza di Elisabetta Broggi, che spazia dai concerti in stagione alle trasferte fuori Milano; dalle masterclass internazionali estive “Consonanze” al progetto di musica da camera. L’Orchestra, diretta da Pilar Bravo, è composta da ragazzi delle medie e del primo biennio delle superiori (11-16 anni). Oggi affronterà un repertorio arrangiato appositamente per consentire ai baby musicisti di approcciare due giganti come Haydn, esponente centrale del Classicismo in musica, di cui eseguiranno la “Sinfonia n.