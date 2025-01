Ilfattoquotidiano.it - Il Governo stanzia 250 milioni di euro per il rilancio delle imprese del settore moda. Soddisfatta (in parte) la Camera Nazionale della Moda Italiana

Il Ministro dello sviluppo economico Adolfo Urso, durante un incontro al Ministeroe del Made in Italy con i principali rappresentanti delin Italia, ha illustrato lo sforzo complessivo messo in campo dalper andare incontro alle difficoltà che ilincontra in questo periodo e ha annunciato lomento di 250diper il 2025 per ildel.Si tratta di “una cifra significativa messa a disposizione attraverso strumenti concreti per dare alle aziendela stabilità e la fiducia di cui hanno bisogno per tornare a crescere”, ha affermato Urso. Il Presidente, Carlo Capasa, presente all’incontro, ha commentato: “250sono senza dubbio unomento utile anche se non risolutivo.