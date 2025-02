Lanazione.it - Crisi moda, 15 milioni dal governo

Quasi alla vigilia degli importanti appuntamenti fieristici di fine mese – come Lineapelle, Micam e Mipel – c’è una buona notizia per il settore della. Lo annuncia il deputato di Fratelli d’Italia Chiara La Porta. "L’arrivo di 15di euro, previsti nel decreto attuativo articolo 10 firmato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, insieme a quello dell’economia e delle finanze e a quello dell’ambiente e della sicurezza energetica – dice il parlamentare –, destinati alla valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e riciclate e della concia della pelle, conferma quanto ilstia lavorando senza sosta per sostenere fattivamente uno degli asset strategici del nostro paese". "Grazie alla costante interlocuzione con i ministeri competenti, stiamo facendo il possibile per i nostri distretti toscani – prosegue La Porta –, e questa misura ne è ulteriore dimostrazione.