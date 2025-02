Lanazione.it - Moda, Nardini al governo: "Prorogare la ‘cassa’"

Per far fronte alla crisi del settoreè necessario che il"agisca tempestivamente", con un ammortizzatore che "garantisca l’intero 2025, evitando soluzioni temporanee e frammentate e superi le criticità finora riscontrate". È quanto chiede la Regione Toscana che con l’assessora al lavoro Alessandraha inviato una lettera alla ministra Marina Calderone sollecitando interventi urgenti sugli ammortizzatori sociali a sostegno del comparto. "Il fatto che nonostante il quadro generale di crisi che affligge la, si sia assistito a uno scarso ricorso agli ammortizzatori messi a disposizione – spiega– deve portare il Ministero ad interrogarsi su quali siano state le criticità nell’accesso e nell’utilizzo di questo ammortizzatore sociale per superarle". Dal primo febbraio, ricorda l’assessora regionale, "il compartoè privo di strumenti di sostegno ad hoc visto che l’ammortizzatore previsto con il Dl 160 e successivamente prorogato di solo un mese, è terminato il 31 gennaio".