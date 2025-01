Il fotoreporter Massimo Sestini in coma dopo un’immersione nel lago di Lavarone

Leggi su Open.online

Ilè ricoverato infarmacologico all’ospedale di Trentoun incidente sott’acqua neldi, dove era in corso un raduno di istruttori subacquei. Stando a quanto scrive il Corriere della Sera, qualcosa non avrebbe funzionato con l’erogatore dell’aria delle bombole. Così, 62 anni, fiorentino, è svenuto sott’acqua. Verso le 13 di oggi, sabato 25 gennaio – scrive il Tirreno –è stato riportato in superficie dall’istruttore, una guarda costiera professionista, e subito rianimato dai soccorritori. Da un primo bollettino – sottolinea ancora il giornale toscano – i polmoni sarebbero pieni di acqua e sarebbero già iniziate le manovre per liberarli, ma adesso i medici devono tenere sotto controllo la situazione per scongiurare il rischio di infezione.