Spazionapoli.it - Thiago Motta duro: “Napoli? Qui la situazione è differente”, poi l’annuncio sul big presente al Maradona

CalcioNotizie –è intervenuto in conferenza stampa analizzando la prossima sfida contro ilin programma sabato al-Juventus non è e non sarà mai una sfida qualunque. Tra le due squadre scorre un’acerrima rivalità, la quale emerge poi sul rettangolo verde. In questa stagione, le compagini vivono situazioni del tutto differenti. Da una parte, gli azzurri di Antonio Conte che guidano la classifica e punta dritti verso lo scudetto, dall’altra invece i bianconeri che “zoppicano” dopo l’avvento diin panchina.: “Ilè primo con merito, ma noi vogliamo vincere sempre”Oggi è la vigilia di una delle partite più attese dell’anno. Sabato alle ore 18 è in programma la super sfida di campionato trae Juventus. Il match andrà in scena allo stadio Diego Armandoche sarà colmo di tifosi per una grandissima occasione.