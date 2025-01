Amica.it - Sundance Film festival al via con il film queer “Jimpa” con Oliva Colman

Leggi su Amica.it

(askanews) – Al via il 41esimonella località sciistica di Park City, nello Utah. Ad aprire, Oliviae John Lithgow che hanno sfilato sul tappeto rosso per ilJimpa, insieme alla regista Sophie Hyde, in cui l’attrice interpreta una madre che porta il suo adolescente non-binario a trovare il nonno gay e attivista interpretato da Lithgow.GUARDA LE FOTOThe Crown 3, Regina Elisabetta con Olivia: le foto dei veri e dei finti a confronto Ilè stato presentato in anteprima all’indomani del discorso del presidente Usa Donald Trump, che ha dichiarato che negli Stati Uniti ci saranno «solo due generi, maschile e femminile».La regista: “Unimportante in questo clima politico”«Penso che sia davvero importante, in questo clima politico molto negativo, esprimere solidarietà e mostrare unche possa essere incentrato sull’amore, sul rispetto e sulla cura per le persone che non rientrano nello status quo, e certamente non rientrano nelle idee dell’attuale clima politico», ha detto la regista.