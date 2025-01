Sport.quotidiano.net - La sfida al campo Don Mauro Bartolini. Atletico-Recanatese, in vendita i biglietti

Da ieri sono inper ladi domenica alle 14.30 alDondi Monticelli traAscoli e. I tagliandi per la Tribuna Centrale e Curva Ospiti al costo di 11 euro, sono acquistabili presso i puntidel circuito Vivaticket. Per il settore Curva Ospiti lasarà aperta fino a domani sera ella ore 19. Domenica il botteghino dello stadio per i supporters dellarimarrà chiuso. I bambini di età inferiore ai 10 anni accompagnati da un adulto, entreranno gratuitamente. Ieri intanto la squadra bianconera agli ordini di mister Simone Seccardini ha continuato a prepararsi in vista di questadiventata delicata dopo la sconfitta di domenica scorsa dell’Ascoli contro la Fermana. D’altronde quello con lasarà il quarto derby di questo inizio 2025 dopo quello perso contro la Samb, quello vinto contro la Civitanovese e quello appunto amaro a Fermo.