Sport.quotidiano.net - Basket. Ripartono i Legends. Viareggio nel mirino: "Faremo la partita»

Ricomincia dalil girone di ritorno dei. Dopo avere chiuso l’andata con un sorprendente quarto posto, questa sera (Dogali, ore 21.15, porte socchiuse) la squadra di coach Antonio Fiorani (nella foto) ospita ilper la prima giornata di ritorno della divisione regionale 1. "Loro stanno attraversando un momento favorevole – dice Fiorani – noi non saremo al completo, ma contiamo di fare una buona". A metà campionato ihanno ottenuto dieci vittorie e cinque sconfitte (20 punti in classifica), ilsette vittorie e otto sconfitte (ottavi con 14 punti). All’andata i gialloviola si imposero in Versilia per 64-80 ma da quei giorni, dopo un inizio di campionato deludente, ilha ottenuto una serie di successi che lo hanno fatto entrare in zona play off.