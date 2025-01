Ilgiorno.it - Acqua potabile contaminata. Rilevate sostanze chimiche. Pfas pure a Palazzolo sull’Oglio

Leggi su Ilgiorno.it

Inquinanti eterni, ovvero, nelle acque potabili: nella mappatura di Greenpeace c’è anche. Nati negli anni 40, isonoresistenti ai maggiori processi naturali di degradazione; si contano ormai 4milaappartenenti a questa famiglia, molto utilizzate nell’industria, che finiscono poi nell’ambiente attraverso lo smaltimento dei rifiuti (regolare e non), con danni ad ambiente e salute. Arpa Lombardia ha avviato dal 2018 il monitoraggio deinelle acque superficiali e sotterranee in maniera sistematica per 18(per 6 previsti limiti normativi): secondo l’ultimo rapporto del 2023, nelle acque di superficie ci sono superamenti diffusi dello standard di qualità medio annuo per il Pfos (possibile cancerogeno) nel 73% dei corsi d’e nel 56% dei laghi; isolati i superamenti dei valori soglia di Pfos nelle acque sotterranee (2%).