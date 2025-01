Roma tragico incidente a Santa Marinella perde il controllo dello scooter e muore

Leggi su Dayitalianews.com

Un uomo ha perso la vita a causa di unstradale avvenuto in via Perazzeta, a, lungo la costa settentrionale della provincia di. L’si è verificato nella mattinata di ieri, martedì 21 gennaio. La vittima, un uomo di sessette anni, non ha purtroppo potuto essere salvata nonostante l’intervento dei soccorritori. L’accaduto ha profondamente colpito la comunità locale, che si è unita nel dolore accanto alla famiglia dell’uomo. La notizia si è rapidamente diffusa anche sui social network, dove molti cittadini, nei gruppi dedicati alla città, si sono chiesti cosa fosse accaduto. Successivamente, la tragica conferma: i tentativi di soccorso si sono rivelati vani. Numerosi messaggi di solidarietà e vicinanza sono stati inviati ai familiari della vittima.