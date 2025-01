Lanazione.it - Cortona, raccolta porta a porta: tutto pronto per l’ampliamento del servizio

Arezzo, 22 gennaio 2025 –perdelEstensione a Creti, Fratticiola e Ronzano: due incontri dedicati alla popolazione In continuità con il percorso avviato negli ultimi anni, l’Amministrazione comunale di, in collaborazione con Sei Toscana, prosegue nel progetto di miglioramento deldidei rifiuti. Insieme all’incremento delle quantità didifferenziata, l’obiettivo è quello di aumentare sopratla qualità dei materiali raccolti da avviare a riciclo. Per migliorare e razionalizzare ulteriormente il, si procederà aldellaanche nelle zone di Creti, Fratticciola e Ronzano. Ilprenderà il via a partire da lunedì 3 marzo, con la consegna a domicilio, da parte del personale incaricato da Sei Toscana, dei kit per ladei rifiuti(sacchi, mastelli e materiale informativo).