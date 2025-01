.com - Calcio / Prima Categoria 2024/2025, il racconto della 16^ giornata dei gironi B e C

In unacaratterizzata da 5 pareggi nel girone B, sorridono Olimpia Marzocca, Osimo 2011 e Castelbellino. Nel girone C impresa dell’Argignano in casaPassatempeseVALLESINA, 22 gennaio– Non ci sono state particolari variazioni dopo la 16^deiB e C di. Nel B, in particolare, le squadre di vertice pareggiano quasi tutte: la Castelfrattese prende un punto a Monte San Vito, l’Ostra fa 0-0 con il Borgo Minonna, la Filottranese riprende al 94’ il Montemarciano. Ne approfitta solo l’Olimpia Marzocca, che ha battuto 2-1 lo Staffolo e torna al secondo tempo. Vince anche l’Osimo per 4-2 contro la Sampaolese ancora ultima. Solo pari per la Real Cameranese contro la Castelleonese.Prosegue il buon momento del Castelbellino, vincente a Santa Maria Nuova all’ultimo respiro, mentre si dividono la posta in palio Pietralacroce e San Biagio, restando entrambe in zona play-out.