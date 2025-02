Sport.quotidiano.net - Calcio Prima e Seconda categoria. Amegliese tenta il colpaccio con la capolista

Nella 22ª giornata diin programma 4 anticipi oggi pomeriggio: Casarza Ligure-(Casarza Ligure ore 15 arbitro Ugolini di Spezia), Cogornese-Marolacquasanta (Cogorno 15 Campodonico di Chiavari), Riomaior-Castelnovese (Cimma Pagliari 15.30 Lenzi di Spezia), Segesta-Atletico Casarza Ligure (Sivori Sestri Levante 17 Calmatui di Genova). Due riguardano le due capoliste: il Casarza riceverà l’ed il Marolacquasanta farà visita alla Cogornese. Sfide difficili per le due battistrada impegnate in un testa a testa per la vittoria finale. Inl’anticipo è Albianese-Bolanese B (Albiano Magra 15 Guidi di Spezia) JUNIORES NAZIONALILa Fezzanese è in cerca di riscatto oggi alle 15 ad Altopascio nella sfida contro il Tau (arbitra Sow di Pistoia, assistenti Mori di Livorno e Giulia Cioffi di Pistoia).