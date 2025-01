Linkiesta.it - Trump ha firmato un numero di ordini esecutivi senza precedenti

Leggi su Linkiesta.it

Subito dopo il suo insediamento da presidente degli Stati Uniti, Donaldhaundi, cioè decreti presidenziali con effetto immediato,. Le decisioni prese nel primo giorno alla Casa Bianca, come previsto, hanno riguardato temi diversi. Dalla grazia a centinaia di persone coinvolte nell’assalto al Campidoglio del 2021 alla stretta all’immigrazione dal Messico, dalla sospensione del blocco di TikTok al ritiro degli Stati Uniti dagli accordi di Parigi sul clima.È una pratica tradizionale che il presidente degli Stati Uniti inizi il suo mandato firmandoche mettono in pratica alcune delle politiche annunciate in campagna elettorale, ma nella storia americana non era mai successo che nel primo giorno se ne firmassero così tanti.