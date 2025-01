Ilrestodelcarlino.it - Beko ed esuberi: il 30 si svelano i progetti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giovedì 30 sarà il giorno in cui il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato laEurope. Dalle 16.30 al tavolo tanto atteso del Mimit si siederanno tutte le parti coinvolte dopo che da dicembre è in corso una dura vertenza a seguito della presentazione del piano industriale da parte dei vertici della newco costituita per il 75 per cento dai turchi di Arcelik e per il 25 dagli americani di Whirlpool. Per Fabriano prevede quasi 400tra operai (66 proprio nello stabilimento di Melano), impiegati e dirigenti (circa 300 su quasi 550 totali, tra ridimensionamento degli uffici regionali e chiusura dell’unità di Ricerca e Sviluppo), senza dimenticare i circa 320 a Comunanza nell’ascolano per la chiusura dello stabilimento entro il 2025. "Ci aspettiamo un piano diverso, con più investimenti e senza chiusure di siti.