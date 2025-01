Lapresse.it - Usa, l’insediamento di Trump in diretta: il presidente eletto a messa in chiesa St John’s con Meloni

È il giorno delalla Casa Bianca di Donald, il 47esimoamericano. Le cerimonie dell’Inauguration Day prendono il via intorno alle 10 del mattino ora di Washington (le 16 in Italia), poi, alle 12 (le 18 italiane), il giuramento, che si svolge al chiuso, nella rotonda del Campidoglio, a causa del freddo che sta colpendo gli Usa. Presente alla cerimonia anche ladel Consiglio, Giorgia. Ecco tutti gli aggiornamenti dalla giornata INStper funzione religiosa conLa premier Giorgiasi è recata stamattina alladi St, nei pressi della Casa Bianca, per prendere parte alla funzione religiosa con ilDonald, prima della cerimonia del giuramento in Campidoglio.Il Papa a: “In terra di accoglienza, niente spazio per l’esclusione”“Ispirato dagli ideali della Nazione, terra di opportunità e di accoglienza per tutti, spero che sotto la Sua guida il popolo americano prosperi e si impegni sempre nella costruzione di una società più giusta, in cui non ci sia spazio per l’odio, la discriminazione o l’esclusione“.