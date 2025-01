Lanazione.it - “Punte con la siringa per strada”: Pisa, il racconto choc di due studentesse. Paura per il ‘needle spiking’

, 20 gennaio 2025 – Due nuove “iniezioni selvagge”. La prima non lontano dall’aeroporto, la seconda vicino alla stazione. Due gli episodi di “needle spiking” (così viene chiamato il fenomeno) rimbalzati in queste ore sui social. Una delleha raccontato a “La Nazione” tutta la sua. “Erano le 18.15 e mi trovavo sul cavalcavia di San Giusto, stavo camminando, ero sola, non c’erano auto né persone. Un uomo, che sarà stato alto massimo un metro e 70, incappucciato con una giacca impermeabile e le scarpe nere, mi ha punta con un ago. Poi è scappato”. E aggiunge: “Fisicamente sto bene, psicologicamente sono giù”. La giovane, che si è rivolta “alla polizia subito, ma dovrò tornarci lunedì”, è andata poi in ospedale per la profilassi. E ieri lei stessa ha contattato l’altra vittima, che poco prima delle 18, ha riferito di essere stata punta sul viale Bonaini, all’altezza del Dhl.