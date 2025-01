Sport.quotidiano.net - Prima Categoria: battuto lo Sporting Vado. Il Gallo vola a più otto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Lo scontro al vertice tra le due battistrada era già deciso dopo mezz’ora del primo tempo, grazie a una doppietta di Manfredini. Con i tre punti di ieri ilporta a 8 punti il vantaggio sulla sua diretta concorrente per la vittoria finale e mette una seria ipoteca al salto di, un traguardo storico per il club granata. Si sblocca il risultato al 10’, una bella azione che si sviluppa sulla destra, dove Mangherini entra in area, Grosso allunga il piede e lo stende: rigore, trasformato dallo stesso Mangherini. Il raddoppio sulloarriva direttamente su calcio d’angolo, una prodezza balistica di Mangherini, autore di una doppietta. Nel secondo tempo ilresta in partita grazie e buoni interventi di Barbieri e alle polveri bagnate del capocannoniere del girone Iovino.