Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Codigorese col Vado. La capolista Gallo in casa dell’Airone

Domenica ha fermato ila domicilio, oggi (ore 14.30) farà il tifo per la, che ospiterà lo Sportingsecondo in classifica. Lasarà invece a Calderara di Reno, per vedersela con l’Airone terz’ultimo in classifica, reduce dalla sconfitta per 3-1 ad Ambrogio con l’Amici di Stefano. La trasferta è alla portata: i granata hanno 20 punti in più in classifica rispetto ai bolognesi, sono il miglior attacco del girone, mentre l’Airone ha la peggior difesa. Attenzione a prendere sotto gamba i bolognesi, che saranno molto stimolati dall’affrontare ladella classe. Dopo il pareggiolingo il divario dalla seconda in classificasi è ridotto a 6 punti, un margine notevole, ma niente è ancora deciso. Per quanto riguarda le altre ferraresi, fari puntati sul derby salvezza tra Santa Maria Codifiume e l’Amici di Stefano; il pronostico è per la matricola copparese, anche perché gli argentani si sono avvitati in una crisi di risultati.