Pentathlon moderno il 25 febbraio l’esordio della disciplina ad ostacoli | una sfida in più per gli azzurri

Nuovo anno e nuovo sport. Glidelhanno lavorato nelle ultime settimane a Catania, dove la preparazione è stata inevitabilmente diversa in un 2025 di rivoluzioni e cambiamenti. Il 25la stagione internazionale inizierà con la tappa del Cairo di World Cup e sarà un appuntamento storico, perché a livello senior debutterà laadche sostituirà l’equitazione in questo quadriennio che sfocerà nelle Olimpiadi di Los Angeles. Come è noto nel novembre 2022 il Congresso dell’Uipm (Union Internationale deModerne) diede il via libera, con l’83,3% dei voti favorevoli, alla mozione che prevedeva l’introduzione di una nuova, in sostituzione dell’equitazione. Un modo per rendere ilpiù sostenibile (riducendo i costi) e accessibile, blindando così il posto a Los Angeles.