Pentathlon Moderno World Cup 2025 | Mercuri Tognetti e Rinaudo in finale al Cairo

Tre italiane staccano il pass per laal, città che ospita la prima tappa dellaCupdi. Maria Beatrice(Fiamme Oro), Alice(Fiamme Oro), e Aurora(Carabinieri) hanno superato le semifinali, in scena oggi. Non ha invece superato il taglio Valentina Martinescu (JuniorAsti), che ha concluso la semiB al decimo posto, a soli 10” dall’accesso all’attodella tappa. Per l’atleta astigiana si tratta del miglior risultato inCup.hanno finito la semiA rispettivamente in sesta e nona posizione, con 1307 e 1271 punti. Il miglior punteggio è stato collezionato dall’eroina di casa Farida Khalil con 1403. Nella semiB,ha collezionato 1368, piazzandosi quarta. Miglior prestazione della francese Rebecca Castaudi, artefice di un 1378.