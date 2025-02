Pentathlon moderno | al via in Egitto la Coppa del Mondo aggiunta una nuova disciplina

Leggi su Sportface.it

Ladel2025 disi apre domani, martedì 25 febbraio, a Il Cairo, in, dando il via alla stagione internazionale che segna l’inizio del nuovo quadriennio olimpico. La competizione, che coinvolge atleti provenienti da 18 nazioni di cinque continenti, si sviluppa su tre tappe invece delle quattro tradizionali per motivi organizzativi. Dopo Il Cairo, si proseguirà in Ungheria e Bulgaria a Budapest e Pazardzhik, mentre la finale è fissata per inizio luglio, sempre in. Le gare si terranno presso gli impianti dell’American University del Cairo e prenderanno il via martedì 25 febbraio con le qualificazioni femminili (ore 8.00 italiane). Sabato 1 marzo si svolgeranno le finali, con la finale femminile al mattino e quella maschile al pomeriggio.Matteo CicinelliI convocati azzurriLa squadra azzurra è composta da otto atleti equamente divisi.