Leka | Ora sembra che a giocare siamo in sette

Coachsprizza felicità da tutti i pori. E’ l’ottava vittoria su nove partite, la terza consecutiva nel girone di ritorno aperto senza macchia, ma è probabilmente anche la più convincente, la più limpida, con 6 uomini in doppia cifra e il pubblico che alla fine canta ‘Vi vogliamo così’. "Non esiste più un io, ma esiste un noi grande come una casa" il concetto con cui Spiro spiega la chiave della metamorfosi. "Due mesi fa stavamo a un metro e mezzo dalla palla, non riuscivamo mai a fermare un contropiede avversario e non correvamo – sottolinea il coach –. Adesso pare che in campoindall’energia che ci mettiamo, abbiamo fattore questa partita più facile di quel che era: alla terza gara in otto giornicon quella voglia e con quella faccia lì a me fa impazzire, a un certo punto tutto girava così bene che potevo anche andare a casa a guardarla dal divano".