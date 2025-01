Oasport.it - La WADA non farà ricorso nel caso di Iga Swiatek

La decisione è stata presa. Lanonneldi Iga. Ricordiamo che l’attuale n.2 del mondo del tennis era risultata positiva alla trimetazidina (TMZ) in un test antidoping dell’agosto scorso. Un iter procedurale che aveva portato a un patteggiamento tra i legali della giocatrice e l’ITIA, che in primo grado aveva deciso di sospenderla per un mese, considerando una colpa/negligenza nella forma più lieve possibile, tenuto conto di un medicinale contaminato, quindi una situazione diversa rispetta a quella di Jannik Sinner.Come si legge dal comunicato ufficiale: “L’Agenzia mondiale antidoping () conferma che, dopo un esame approfondito, non presenteràalla Corte arbitrale dello sport (TAS) neldella tennista polacca Iga ?wi?tek, risultata positiva alla trimetazidina (TMZ), una sostanza proibita, nell’agosto 2024“.