Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, sempre più ottimismo per il transfert: arriverà già in settimana? Spunta una data X: tutti i dettagli

di RedazioneNews24piùper l’arrivo delper poter annunciare il giocatore:gli ultimiRandalsi sta già allenando con i suoi nuovi compagni, ma formalmente non può essere ancora annunciato come nuovo acquisto del calciomercato. C’è peròpiùperchè ciò avvenga a breve.Come spiegato da Paolo Aghemo di Sky Sport, il trasnfert dovrebbe arrivare entro la giornata di sabato, così che il francese possa essere a disposizione per la trasferta in casa del Napoli, big match della ventiduesima di Serie A.Leggi sunews24.com