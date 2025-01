Panorama.it - Vino senza alcol, quale può essere il suo futuro

Troppo impegnati a rivestire di ragioni commendevoli un’esiziale esigenza di sopravvivenza, gli industriali della bottiglia non ammetteranno mai che faranno diventare iltriste, togliendogli anima e spirito, perché hanno le cantine piene. In Italia - al netto dei grandi rossi come Brunello, Barolo o Chianti Classico che hanno affinamenti che durano anni in botti di legno - attualmente sono stoccati 42,4 milioni di ettolitri di. Più o meno la quantità ricavata nella vendemmia che si è da poco chiusa e che ha riconsegnato - attenzione: non vale quasi nulla - il primato mondiale produttivo alle nostre vigne. Solo che quelnon si vende e quindi la via d’uscita puòil NoLo, inteso come «no alcohol» o «low alcohol» per dirlo all’americana che suona meglio). Il Prosecco è il più stoccato: 4,2 milioni di ettolitri.