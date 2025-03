Quifinanza.it - Più vino senza alcol con la proposta dell’Ue, nuove opportunità per l’Italia

La Commissione europea ha presentato unache contiene una serie di misure che hanno l’obiettivo di promuovere la produzione e il consumo del(NoLo). Al centro dell’intero progetto c’è la volontà di rendere più attraenti questi prodotti, introducendo denominazioni più familiari, comefree, 0,0% olight, così da aprire il settore vitivinicolo europeo anche ad altri mercati fin qui non considerati, come quello del Nord Africa e dei Paesi Arabi. Per, grande leader continentale del comparto, potrebbero esserci dunque delleimportantiche aiuterebbero, non poco, le aziende in questa delicata fase di calo generale del consumo delle bevandeiche.Sempre meno i bevitori delicoLa necessità di investire sul settore deleuropeo nasce principalmente dalleesigenze dei consumatori.