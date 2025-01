Pronosticipremium.com - Roma Femminile-Juventus 3-1, aperta la corsa Scudetto: decisive Dragoni, Giugliano e Linari

Leggi su Pronosticipremium.com

Lasi aggiudica il big match di giornata e tienela. La squadra guidata da Alessandro Spugna batte 3-1 lae si porta a -7 proprio dalle bianconere, che mantengono la testa della classifica. Decisiva le reti disu rigore, mentre per le avversarie è inutile il gol di Bonansea. La partitaLa partita inizia subito in discesa per la: Viens lavora bene di sponda lasciano il pallone a, che si inserisce tra due avversarie e, una volta arrivata in area, lascia partire un gran destro che si infila sotto la traversa. La reazione dellaarriva subito con Bonansea, che viene servita in area e prova il tiro di prima a incrociare, trovando però l’attenta risposta di Kresche con il piede sinistro. Al 21? è ancora la squadra di Spugna a rendersi pericolosa, ma Viens da due passi non riesce a trovare la deviazione decisiva sul cross di Thorgersen.