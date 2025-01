Pradarchy | aristocrazia underground versione sartoriale

Leggi su .com

Life&People.it Darling, preparatevi a un’overdose di chic sovversivo. La sfilata Prada Autunno Inverno 2025-2026 alla Milano Fashion Week ha ridefinito il concetto di lusso ribelle. In un’epoca in cui tutti cercano disperatamente di essere edgy, Miuccia Prada e Raf Simons mostrano come si fa veramente. Dimenticate tutto ciò che pensavate di sapere sulla moda maschile, il fashion show è un manifesto di stile che fa sembrare i vostri outfit alternativi cotti e stracotti. Innazitutto, il set: un incrocio tra un club berlinesee la biblioteca di un aristocratico eccentrico. È qui che la maison ha orchestrato una sinfonia di contraddizioni perfectly imperfect . Ogni look sussurra anarchia, ogni capo è un ossimoro ambulante, forse non è proprio questo il punto? Prada propone un viaggio nel wonderland della moda dove i codici del lusso tradizionale vengono elegantemente dissacrati con la precisione chirurgica di chi sa che la vera ribellione risiede nei dettagli.