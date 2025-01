Lanazione.it - Il sindaco non ci sta. Lettera al ministero: "Divieti inaccettabili"

Delusione, amarezza, rabbia. Questi i sentimenti provati dai tifosi aquilotti, alla notizia della conferma, da parte del Tar della Toscana, del divieto di trasferta per il derby: "All’andata, ai supporter della Carrarese è stata data la possibilità di assistere al match, a noi no". Chiaro il riferimento al principio della reciprocità, con molti supporter che hanno ricordato l’episodio del novembre 2014, quando, a dispetto dell’accesa rivalità tra i due popoli, gli spezzini si recarono a Carrara a spalare il fango dopo l’alluvione. Ieri la Curva Ferrovia ha preso una posizione invitando tutti i tifosi all’adunata generale". Visto l’ennesimo divieto che siamo costretti a subire, diamo appuntamento a tutta la tifoseria domenica, alle 14,30, davanti all’NH hotel per caricare i ragazzi prima della partita".