Antico registro recuperato dai Carabinieri | era scomparso nel 1946

FIRENZE –dai: eranelIl comandante del reparto operativo del Comandoper la tutela del patrimonio ulturale, alla presenza del direttore generale archivi del ministero della Cultura, ha consegnato alla direttrice dell’Archivio di Stato di Firenze un importante, proveniente dal fondo ‘Mannelli Galilei Riccardi’, mancante nell’inventario concluso nel lontano. Il bene archivistico, posto in vendita nel marzo 2024 sul mercato antiquariale per un valore di circa 15 mila euro, non è passato inosservato aiTPC che quotidianamente svolgono attività preventiva di monitoraggio nel settore del commercio di beni culturali.dai: eranel(Foto Fb Direzione generale Archivi)Coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, i militari del reparto operativo TPC hanno condotto un’accurata indagine al fine di ricostruire il percorso del bene dall’epoca della sua collocazione nell’archivio Mannelli fino all’immissione nel mercato antiquario.