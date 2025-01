Inter recupera Mkhitaryan ma da valutare le condizioni di Frattesi Acerbi e Correa

Leggi su Ilnerazzurro.it

La situazione degli infortunati in casasembra migliorare: nelle ultime due partite di Serie A, contro Venezia e Bologna, il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi ha dovuto fronteggiare alle numerose assenze a centrocampo, con Calhanoglu einfortunati, e anche conche non è al meglio. Indisponibili anche in difesa, oltre al lungo degente, che sembra essere in recupero, anche Bisseck ha alzato bandiera bianca, ma almeno Pavard è tornato a disposizione. In attacco, dubbi ancora sulledi, che però potrebbe tornare domenica contro l’Empoli.titolare domenica?Come riportato da Tuttomercatoweb, il centrocampista armeno oggi si è allenato con il resto della squadra, e quindi è probabile che ritorni titolare nel match contro l’Empoli, almeno che Inzaghi non preferisca preservarlo per il successivo impegno di Champions League contro lo Sparta Praga.