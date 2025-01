Ilgiorno.it - Degrado alla stazione di Codogno: atti vandalici, cocci di vetro ed escrementi. Il Comitato pendolari scrive ai politici

(Lodi), 16 gennaio 2025 – “Incuria einnonostante la riqualificazione in atto”, ilaidella città. È Filippo Falco, residente a, pendolare sulla tratta– Milano e membro delViaggiatori edel sud-Milano e Lodigiano, a risollevare il caso dell’incuria e delnella quale versa ladi: “Sorvolando sui lavori di riqualificazione che interessano la stessae che, a oggi, non sono ancora completi, vorrei portare all’attenzione quanto accaduto in questi giorni alle parti dellache sono state recentemente riqualificate – spiega –. Il 13 gennaio 2025, con rabbia, ho notato che qualcuno ha sfondato dei pannelli nella parte di sottopasso che va verso viale Trivulzio, sulle scale del nuovo passaggio realizzato dopo lo sfondamento del quinto binario.