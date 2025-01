Liberoquotidiano.it - C.sinistra: Orlando, 'tutti siano responsabili ricerca unità'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Io penso che non si debba rinunciare al cosiddetto campo largo. Però poi bisogna metteredi fronte allatà delladell'. E proprio perché nell'elettorato c'è una larga consapevolezza del fatto che alcuni errori hanno pregiudicato la possibilità di vincere in Liguria, credo ciun bel po' di remore nelle forze politiche a ripetere esattamente gli stessi errori". Lo dice il consigliere regionale Pd ed ex ministro del Lavoro, Andrea, in una intervista al Secolo XIX.