Ilveggente.it - Pronostico Venezia-Inter: la squadra di Inzaghi è imbattibile

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.Dopo la delusione nella finale di Supercoppa, con una sconfitta arrivata in seguito ad un blackout nel secondo tempo nel derby contro il Milan, ladi Simonesi rituffa nel campionato sperando di vincere aper sfruttare i pareggi che sono arrivati nel corso delle sfide di ieri.: ladi(Lapresse) – Ilveggente.itAtalanta, Milan, Lazio e Juventus hanno tutte fatto X, ed è un’occasione importante non solo per avvicinare il Napoli che poi sarà impegnato in serata, ma anche per andarsene al secondo posto solitario sapendo inoltre che ci sono due partite da recuperare.