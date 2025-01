Mistermovie.it - Mister Movie | Park Sung-hoon di ‘Squid Game’ abbandona il K-Drama ‘The Tyrant’s Chef’ dopo le polemiche

La seconda stagione di Squid Game ha fatto il suo debutto su Netflix, attirando nuovamente l’attenzione globale. Tuttavia, non tutto il clamore è legato alla trama della serie., interprete del Giocatore 120, è al centro di una polemica che ha avuto un forte impatto sulla sua carriera.L’incidente sui social mediaha accidentalmente pubblicato un video per adulti, parodia di Squid Game, sui suoi social media ufficiali. Inizialmente, si pensava che il suo account fosse stato hackerato, ma la sua agenzia, BH Entertainment, ha successivamente confermato che si trattava di un errore personale., sommerso dai messaggi durante un momento frenetico, ha caricato il video in modo involontario.Subito, l’attore si è scusato pubblicamente, promettendo maggiore attenzione in futuro.