Renault 5 E-Tech Electric Auto dell’Anno 2025

Leggi su Ildenaro.it

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) –5 E-e Alpine A290 elette, insieme,. Il risultato è stato annunciato venerdì 10 gennaio in occasione della cerimonia organizzata dalla giuria europea The Car of the Year al Salone dell’di Bruxelles, in Belgio. Questo riconoscimento premia la strategia di elettrificazione e la qualità dei nuovi modelli delle Marchee Alpine, risultato del piano Renaulution. Unica in Europa, la piattaforma AmpR Small consente ai due veicoli di offrire un grande valore ai clienti lasciando alle singole Marche la libertà di esprimere il proprio posizionamento in termini di design, progettazione, tecnologie di bordo e customer experience.Dopo le prime votazioni a novembre scorso,5 E-, che aveva presentato la propria candidatura insieme ad Alpine A290, si era attestata tra i sette modelli finalisti con Alfa Romeo Junior, Citroèn è-C3/C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster e Kia EV3.