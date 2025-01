Ilfattoquotidiano.it - Incidenti sul lavoro, operaio travolto in un cantiere sull’A4. Disperso un lavoratore della Frigocaserta, dove il 31 dicembre è morto un addetto

Altri gravisul, nel giorno in cui l’Inail aggiorna i dati sulle denunce e fa sapere che nei primi 11 mesi del 2024 sono state 1000 le morti bianche.Unche stava lavorando in unautostradale dell’A14, in provincia di Forlì-Cesena, èa seguito dello scontro tra due camion, tra i caselli di Cesena e Valle del Rubicone. Un mezzo pesante, fuori controllo, ha invaso ilcorrettamente installato e segnalato, urtando i tre mezzi presenti nell’area dei lavori condotti da un’impresa appaltatrice. L’è stato colpito dalla macchina speciale travolta dal mezzo pesante. Portato in ospedale in codice rosso, non ce l’ha fatta. Sono intervenuti soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattugliePolizia Stradale e il personaleDirezione terzo tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.