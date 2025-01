Sport.quotidiano.net - Spezia, stretta finale su Chichizola. Trattativa verso la ’fumata bianca’. Il portiere torna dopo sette anni

Leggi su Sport.quotidiano.net

Manca solo la firma poi Leandrotornerà a vestire la maglia dello, a distanza didalla sua ultima esperienza in riva al Golfo. Il ds Stefano Melissano e l’ad Andrea Gazzoli hanno già trovato l’accordo con l’entourage delargentino e stanno lavorando agli ultimi dettagli con il Parma. Laè destinata a vedere la suanelle prossime ore con la firma del contratto e l’arrivo dia disposizione della squadra di D’Angelo, dove il recente infortunio a Sarr ha fatto scattare l’allarme rosso nella rosa dei portieri. Un ritorno salutato con soddisfazione anche dalla tifoseria aquilotta che conserva un ottimo ricordo del, classe 1990, l’anno scorso ha trascinato il Parma alla promozione in serie A giocando da titolare, in questa stagione l’arrivo del giapponese Suzuki lo ha però relegato al ruolo di ’secondo’.